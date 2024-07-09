«Ничего не хотят слышать». В Кремле посетовали на трудности общения с Западом
Песков: России информационно сложно достучаться до Запада
России информационно сложно достучаться до стран Запада по ситуации вокруг больницы в Киеве, там ничего не хотят слышать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Нам очень сложно сейчас информационно достучаться до западного мира. Они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, видим телеканалы, видим истерику, которая там происходит», — признался Песков.
Он связал это с монопольным доминированием на Западе англосаксонских СМИ.
Однако пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно продолжит нести правду на те страны, которые готовы ее слышать и где технологически это возможно.
Ранее Песков призвал руководствоваться заявлениями Минобороны о произошедшем в Киеве.
В свою очередь, Минобороны объявило, что разрушения в украинской столице вызвало падение ракеты ПВО.