«Ничего не хотят слышать». В Кремле посетовали на трудности общения с Западом

России информационно сложно достучаться до стран Запада по ситуации вокруг больницы в Киеве, там ничего не хотят слышать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину .

«Нам очень сложно сейчас информационно достучаться до западного мира. Они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, видим телеканалы, видим истерику, которая там происходит», — признался Песков.

Он связал это с монопольным доминированием на Западе англосаксонских СМИ.

Однако пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно продолжит нести правду на те страны, которые готовы ее слышать и где технологически это возможно.

Ранее Песков призвал руководствоваться заявлениями Минобороны о произошедшем в Киеве.

В свою очередь, Минобороны объявило, что разрушения в украинской столице вызвало падение ракеты ПВО.