В Кремле рекомендовали руководствоваться заявлениями Минобороны об инциденте в госпитале в Киеве

Песков: в инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты

Фото: РИА «Новости»

В Кремле призвали руководствоваться заявлениями Минобороны, исключающего удары по мирным целям на Украине. В случае с детской больницей в Киеве речь идет о падении антиракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российские военные наносят удары исключительно по объектам критической инфраструктуры и целям, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима. Также он отметил, что речь в случае с детской больницей в Киеве идет о падении антиракеты.

Ранее российский посол Анатолий Антонов обвинил США в лицемерии. По его словам, они намеренно умалчивают, что по киевской больнице нанесла удар ракета украинской ПВО.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте