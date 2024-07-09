В Кремле рекомендовали руководствоваться заявлениями Минобороны об инциденте в госпитале в Киеве

Песков: в инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты

В Кремле призвали руководствоваться заявлениями Минобороны, исключающего удары по мирным целям на Украине. В случае с детской больницей в Киеве речь идет о падении антиракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости» .

«Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российские военные наносят удары исключительно по объектам критической инфраструктуры и целям, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима. Также он отметил, что речь в случае с детской больницей в Киеве идет о падении антиракеты.

Ранее российский посол Анатолий Антонов обвинил США в лицемерии. По его словам, они намеренно умалчивают, что по киевской больнице нанесла удар ракета украинской ПВО.