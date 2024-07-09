Минобороны: фото и видео подтверждают падение украинской ракеты ПВО в Киеве

Обвинения России в намеренном ударе по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности, так как есть фото и видео, подтверждающие падение украинской ракеты ПВО. Об этом заявили в Минобороны РФ .

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — указали в оборонном ведомстве.

Многочисленные снимки и ролики, снятые в Киеве, подтверждают, что разрушения произошли из-за падения ракеты противовоздушной обороны Украины. Ее запустили из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Подобные «истерики» киевского режима случаются не первый год, особенно накануне саммита «покровителей из НАТО», заметили в Минобороны. Целью таких провокаций в оборонном ведомстве назвали обеспечение дальнейшего финансирования киевского режима.

Американский блогер Джексон Хинкл заявил, что в детскую больницу в Киеве попала запущенная самими украинцами ракета ЗРК Patriot. Он заметил, что власти республики сразу начали обвинять в случившемся Россию.