Неверова сняли с должности вице-спикера Госдумы

Депутаты проголосовали за освобождение коллеги от партии «Единая Россия» Сергея Неверова от должности заместителя председателя Госдумы. Постановление опубликовали в думской электронной базе.
Инициатором смены вице-спикера стала комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД. Пост председателя Неверов занимал с сентября 2021 года.
На пленарном заседании депутаты также приняли решение освободить Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.
Ранее парламентарии сняли депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Геннадия Семигина с поста председателя комитета по делам национальностей. Он занимал эту должность с 12 октября 2021 года.
В июле с поста мэра Саранска уволился Игорь Асабин. Он снял с себя полномочия градоначальника по собственному желанию. О своем уходе он объявил на 38-й сессии городского парламента.
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