Мэр Саранска Асабин уволился по собственному желанию

Занимавший пост мэра Саранска с декабря 2021 года Игорь Асабин принял решение о сложении полномочий. Об уходе с поста он объявил на 38-й сессии городского парламента, сообщила пресс-служба администрации Саранска.

Исполняющим обязанности главы города стал заместитель Асабина и директор департамента строительства Владимир Быков. О причинах ухода градоначальника с поста ничего не известно.

Издание «Известия Мордовии» сообщило, что в ходе своего выступления покидающий пост мэр извинился перед горожанами за то, что не успел завершить все проекты.

«Спасибо жителям за конструктивную критику. Уверен, что сотрудники администрации Саранска приложат все усилия на благо развития родного города и комфортного проживания», — привели журналисты слова Асабина.

В начале июля в отставку ушел глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Заявление о сложении полномочий он подписал после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Исполняющим обязанности градоначальника стал заместитель уволенного мэра Олег Каторгин.