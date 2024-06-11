Госдума сменила главу комиссии по делам национальностей

ГД освободила Семигина с поста председателя комиссии по делам национальностей

Фото: РИА «Новости»

Члена фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) депутата Геннадия Семигина освободили от должности председателя комитета Государственной думы по делам национальностей. Об этом сообщили на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Семигин возглавлял комитет 12 октября 2021 года.

Ранее депутат от Коммунистической партии Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что Государственная дума направила на отзыв в правительство закон о запрете одежд, закрывающих лицо. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности в стране и никоим образом против верующих.

Также 11 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовное наказание за участие в любых нежелательных организациях.

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