«Непобедимая армия». Пушков поставил на место Эстонию одной фразой

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о заявлениях Таллина, касающихся возможной отправки эстонских военных на Украину. Свою позицию политик объяснил в Telegram-канале .

О готовности отправить на Украину войска заявил новый эстонский премьер. Пушков охарактеризовал его как «безвестного». Саму Эстонию сенатор счел страной, которая одержима «необъяснимой манией величия».

Сенатор отметил, что, по его оценке, подобные инициативы лишнее, поскольку Таллин уже отправил своего бывшего премьера в Брюссель, а Эстония стала объектом насмешек.

По словам Пушкова, над заявлениями эстонских властей «смеется пол-Европы», а в США, как утверждает сенатор, «вообще не хотят иметь с ними дело».

Свою роль по числу насмешек в прессе и в дипломатических кругах Европы Эстония уже перевыполнила, добавил политик.

Он отметил, что заявления эстонских политиков о возможной отправке войск на Украину только усиливают этот эффект. Пушков добавил, что «по числу насмешек» Эстония уже «перевыполнила свою роль», а разговоры о «непобедимой армии» страны лишь вызывают новую волну смеха.

Ранее в Эстонии наотрез отказались признавать территориальные изменения на Украине.