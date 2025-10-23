В Эстонии наотрез отказались признавать территориальные изменения на Украине
Глава МИД Эстонии Цахкна: Европа не признает территориальных изменений Украины
Страны Европы не признают территориальных изменений на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его процитировало RND.
«Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы», — сказал он.
По словам главы эстонского МИД, украинская сторона в будущем станет членом НАТО и Евросоюза.
До этого издание The New York Times сообщило, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его согласиться на территориальные уступки для подписания мирного соглашения с Россией. Как отметила газета Wall Street Journal, для президента США главной задачей стало урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но уступать землю не станет. Также глава киевского режима сообщил о желании прекратить огонь до начала диалога.