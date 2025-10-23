В Эстонии наотрез отказались признавать территориальные изменения на Украине

Страны Европы не признают территориальных изменений на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его процитировало RND .

«Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы», — сказал он.

По словам главы эстонского МИД, украинская сторона в будущем станет членом НАТО и Евросоюза.

До этого издание The New York Times сообщило, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его согласиться на территориальные уступки для подписания мирного соглашения с Россией. Как отметила газета Wall Street Journal, для президента США главной задачей стало урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но уступать землю не станет. Также глава киевского режима сообщил о желании прекратить огонь до начала диалога.