Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом 3 июля

Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в четверг, 3 июля. Об этом президент объявил во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал глава государства.

О том, что разговор состоится, заявил и глава Белого дома. По словам Трампа, беседу запланировали на 17:00 по московскому времени.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал о возможной подготовке встречи российского лидера с американским коллегой. По его словам, она может пройти как в Нью-Йорке, так и в другом месте, например в Стамбуле. Однако на сегодняшний день никаких договоренностей о встрече между президентами нет.