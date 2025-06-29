Ушаков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Встречу президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут назначить как в Нью-Йорке, так и в другом месте. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что 80-летие ООН в октябре может быть хорошим поводом для возможной встречи президентов. Ушаков не исключил, что Путин отправится в США, если стороны договорятся об этом.

«Представить можно все что угодно, но на этот счет предварительно должна быть достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, возможна поездка», — подчеркнул он.

Помощник Путина не исключил, что местом для переговоров станет Стамбул, но для этого потребуется договориться и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и с Белым домом.

Ранее российский лидер назвал Трампа мужественным человеком, который искренне хочет завершить конфликт на Украине. Такое заявление Путин сделал во время визита в Минск.