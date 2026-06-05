«Некоторые постарше»: Путин на ПМЭФ ответил на высказывание Зеленского о его возрасте

Путин отметил наличие мировых лидеров старше него в ответ на выпад Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Некоторые мировые лидеры старше российского президента Владимира Путина. Об этом сам глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на упоминание главой Украины Владимиром Зеленским его возраста.

«Главное — не возраст, а дееспособность и работоспособность», — отметил Путин.

Он также сообщил, что утром бегло посмотрел письмо Зеленского. По словам президента, оно содержит хамские элементы.

Российский лидер также рассказал, что президент Украины просил его о встрече через посредника. Три недели назад Путину позвонил российский предприниматель и поделился, что его пригласили в Киев.

Глава государства отметил, что не может ни запретить, ни разрешить ему туда отправиться, ведь у бизнесмена нет необходимой квалификации. В результате предприниматель все-таки отправился в украинскую столицу и передал просьбу Зеленского встретиться с Путиным.

Тем не менее, глава государства заявил, что не видит в этом смысла, пока между Москвой и Киевом не достигнуты договоренности. Он также посоветовал украинскому президенту не бояться выборов.

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