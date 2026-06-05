«Некоторые постарше»: Путин на ПМЭФ ответил на высказывание Зеленского о его возрасте

Путин отметил наличие мировых лидеров старше него в ответ на выпад Зеленского

Некоторые мировые лидеры старше российского президента Владимира Путина. Об этом сам глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на упоминание главой Украины Владимиром Зеленским его возраста.

«Главное — не возраст, а дееспособность и работоспособность», — отметил Путин.

Он также сообщил, что утром бегло посмотрел письмо Зеленского. По словам президента, оно содержит хамские элементы.

Российский лидер также рассказал, что президент Украины просил его о встрече через посредника. Три недели назад Путину позвонил российский предприниматель и поделился, что его пригласили в Киев.

Глава государства отметил, что не может ни запретить, ни разрешить ему туда отправиться, ведь у бизнесмена нет необходимой квалификации. В результате предприниматель все-таки отправился в украинскую столицу и передал просьбу Зеленского встретиться с Путиным.

Тем не менее, глава государства заявил, что не видит в этом смысла, пока между Москвой и Киевом не достигнуты договоренности. Он также посоветовал украинскому президенту не бояться выборов.