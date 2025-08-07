Неформальное общение Путина и президента ОАЭ в Кремле сняли на видео

Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию ОАЭ. Неформальное общение российского лидера с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном показала пресс-служба Кремля.

В объектив попал разговор Путина с высокопоставленным гостем через переводчика. Оба лидера улыбались и что-то увлеченно обсуждали.

Визит состоялся 7 августа. Перед началом переговоров в Георгиевском зале Кремля прошла церемония официальной встречи президента ОАЭ и представление членов делегаций.

Приветствуя гостей, Путин назвал ОАЭ дружественной России страной, отметил важность развития двусторонних отношений и оценил размеры взаимных инвестиций. Он также допустил, что именно Эмираты могут стать площадкой для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.