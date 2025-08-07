Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ
Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретились в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин вышел навстречу коллеге из ОАЭ, стороны поприветствовали друг друга. Затем прозвучали гимны двух государств.
«Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян представили членов своих делегаций», — сообщили в пресс-службе.
Сначала лидеры побеседуют в узком составе.
Ранее Путин встретился в Минске с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. В июне в Белоруссии состоялось заседание членов Высшего Евразийского экономического совета.
