Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретились в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин вышел навстречу коллеге из ОАЭ, стороны поприветствовали друг друга. Затем прозвучали гимны двух государств.

«Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян представили членов своих делегаций», — сообщили в пресс-службе.

Сначала лидеры побеседуют в узком составе.

Ранее Путин встретился в Минске с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. В июне в Белоруссии состоялось заседание членов Высшего Евразийского экономического совета.