Небывалое единство. Вся Россия съехалась в Дагестан для устранения последствий стихии

Вся Россия съехалась в Дагестан, чтобы устранить последствия стихии. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вся Россия съехалась… Приезжали и даже не спрашивали, что делать — брали лопаты, разгребали ил, водоемы, все очищали. И вот такие примеры как раз говорят о единстве нашего народа небывалом», — отметил Аскендеров.

Обильные дожди в конце марта — начале апреля вызвали в Дагестане массовые подтопления. В республике пострадали дома, система водоснабжения и электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС.

Жители Лобни отправили 40 тонн гуманитарной помощи в Дагестан. Собрали самое необходимое: продукты питания, одежду, питьевую воду, а также специальное оборудование, включая пожарные рукава.

Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор выделят 250 миллионов рублей на восстановление жилья для пострадавших от наводнения. Средства будут направлены в первую очередь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.