Жители Лобни отправили 40 тонн гуманитарной помощи в Дагестан

Крупнейшие за последнее столетие наводнение, вызванное аномальными осадками, затронуло Махачкалу, центральные и приморские районы Дагестана. Гуманитарный конвой из Лобни привез пострадавшим жителям республики 40 тонн груза.

Жители Лобни собрали для дагестанцев самое необходимое: продукты питания, одежду, питьевую воду, а также специальное оборудование, включая пожарные рукава. Координацией сбора и отправки гуманитарной помощи занимались заместитель председателя окружного совета депутатов Александр Кузьмиченко, руководитель Общественной палаты Николай Курицын и глава Центра поддержки участников СВО Дарья Косых.

Делегацию из Лобни в Хасавюртовском районе встретил глава муниципалитета Багаутдин Мамаев. Он поблагодарил жителей округа за неравнодушие и рассказал о борьбе с последствиями стихии. Лобненцы вместе с представителями местной администрации посетили «Сад памяти», где возложили цветы в честь воинов, павших в ходе специальной военной операции.