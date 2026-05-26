Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН в Старобельск

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить членов Совета Безопасности в Старобельск после атаки ВСУ на местный колледж, однако сомневается, что все дипломаты согласятся приехать. Об этом написал ТАСС .

«Я готов в любой момент пригласить моих коллег по Совету Безопасности, но я не уверен, что все мои коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение», — сказал он.

Также постпред заявил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически не ведется. Он отметил, что Россия ранее передала свои условия урегулирования, однако «ничего значимого» в этом направлении сейчас не происходит.

Небензя выступил на пресс-конференции, посвященной атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике. В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились 86 студентов. По последним данным, погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. После трагедии в ЛНР объявили траур.