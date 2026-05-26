Небензя скептически отнесся к расследованию ООН трагедии в Старобельске

Никакого расследования трагедии в Старобельске ООН проводить не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Полагаю, что я заранее знаю ответ на это — никакого расследования ООН этой трагедии не будет, из-за вещей, на которые я указал в презентации. <…> Так что я скептически отношусь к расследованию этой трагедии под эгидой ООН», — заявил Небензя.

Он пояснил, что в ООН заявят, что Старобельск — это «суверенная территория Украины», а также о сохранении территориальной целостности.

Небензя отметил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся. Он подчеркнул, что Россия выставила свои условия, но ничего значимого не происходит.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что в ответе организации нет и намека на осуждение теракта в Старобельске. Зато швейцарское представительство подчеркнуло, что удар нанесли по «временно оккупированной территории Украины».