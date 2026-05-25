Полянский: в ответе ОБСЕ нет ни намека на осуждение теракта в Старобельске

Швейцарское председательство в ОБСЕ ответило на требование российского представительства об осуждении теракта в Старобельске, и в ответе нет ни намека на осуждение. Об этом в телеграм-канале написал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому „по сообщениям“ нанесен удар, находится на „временно оккупированной территории Украины“», — отметил дипломат.

Он также указал, что созванное на 26 мая специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ якобы для обсуждения «последних ударов с воздуха» — это последствия ответного удара ВС РФ по Украине. По его словам, повесткой станет пресловутая «российская агрессия».

«Вот такие лицемеры сегодня „правят бал“ в ОБСЕ!» — резюмировал Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал реакцию Запада на удар по общежитию в Старобельске. Он заявил, что «Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров» теракт Украины.