«Не первый раз». Путин назван атаку на российский газовоз терактом

Путин об атаке на газовоз РФ: это не первая террористическая атака

Российский лидер Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на газовоз под флагом России в Средиземном море. Разговор об этом зашел с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным, трансляцию вели на сайте Кремля.

Российское судно «Арктик Метагаз» под российским флагом атаковали 3 марта в водах, близких к территориальным Мальты. Судно перевозило сжиженный природный газ и находится под санкциями США и Великобритании.

«Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — заявил Путин.

Танкер могли атаковать морским беспилотником. Благодаря совместным усилиям спасательных служб Мальты и России удалось спасти всех 30 членов экипажа. Минтранс России заявил, что газовоз атаковала Украина.