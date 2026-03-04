Танкер под флагом России для перевозки СПГ загорелся в Средиземном море

В Средиземном море загорелся газовоз Arctic Metagaz, ходящий под российским флагом. Судьба экипажа пока неизвестна, сообщил Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли и сфере морской безопасности.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, в последний раз танкер передавал сигнал о своем местоположении в понедельник — он находился у побережья Мальты. Судно перевозило сжиженный природный газ и находится под санкциями США и Великобритании.

Один из источников предположил, что танкер могли атаковать морским беспилотником. По его словам, за ударом может стоять Украина, однако никаких доказательств этой версии нет.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что иранские военные готовы уничтожать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, и не допустят вывоза нефти из региона.