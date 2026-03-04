Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Минтранс РФ сообщил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом сообщил Минтранс России в своем телеграм-канале .

Российское судно атаковали 3 марта в водах, близких к территориальным Мальты, члена Евросоюза.

«Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины», — уточнили в Минтрансе.

Благодаря совместным усилиям спасательных служб Мальты и России удалось спасти всех 30 членов экипажа — граждан России.

В Минтрансе подчеркнули, что событие следует рассматривать как акт международного терроризма и пиратства, что является вопиющим нарушением основных принципов морского права.

Подобные преступные действия, которые происходят с молчаливого согласия властей стран Евросоюза, не должны оставаться без внимания международного сообщества.

Агентство Reuters писало, что в Средиземном море загорелся газовоз под российским флагом. Один из источников предположил, что танкер атаковал морской беспилотник, а за ударом может стоять Украина. Однако никаких доказательств этой версии нет, уверяло издание.