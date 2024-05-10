Матвиенко направила президенту кандидатуры на должность главы СП | 360°

Власть 10 мая 2024, 09:35 Матвиенко направила президенту кандидатуры на должность главы СП Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту решение совета палаты Совфеда о списке кандидатур на должность руководителя Счетной палаты», — написала она.

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Матвиенко уточнила, что всего в списке находятся три фамилии: Борис Ковальчук, Галина Изотова и Анатолий Артамонов.

«Ожидаем представление для назначения на должность. Готовы рассмотреть и принять постановление в установленном порядке», — добавила спикер верхней палаты парламента.

В настоящее время в качестве исполняющей обязанности главы Счетной палаты трудится Галина Изотова. Она заняла пост в ноябре 2023 года после ухода Алексея Кудрина.

В апреле появилась информация, что главой Счетной палаты станет Андрей Белоусов, но ее опровергли в правительстве.