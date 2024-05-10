Матвиенко направила президенту кандидатуры на должность главы СП | 360°

10 мая 2024, 09:35
Матвиенко направила президенту кандидатуры на должность главы СП
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«В соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту решение совета палаты Совфеда о списке кандидатур на должность руководителя Счетной палаты», — написала она.
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Матвиенко уточнила, что всего в списке находятся три фамилии: Борис Ковальчук, Галина Изотова и Анатолий Артамонов.
«Ожидаем представление для назначения на должность. Готовы рассмотреть и принять постановление в установленном порядке», — добавила спикер верхней палаты парламента.
В настоящее время в качестве исполняющей обязанности главы Счетной палаты трудится Галина Изотова. Она заняла пост в ноябре 2023 года после ухода Алексея Кудрина.
В апреле появилась информация, что главой Счетной палаты станет Андрей Белоусов, но ее опровергли в правительстве.
Россия
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
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