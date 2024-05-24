Назван кандидат на пост главы правительства Чечни после ухода Хучиева
Кадыров представил Даудова на пост председателя правительства Чечни
Кандидатом на пост главы правительства Чечни стал досрочно покинувший пост спикера парламента республики Магомед Даудов. Его кандидатуру выставил глава региона Рамзан Кадыров, о чем написал в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что уже представил Даудова на расширенном заседании регионального правительства. На этом посту он заменит перешедшего на работу в федеральный кабмин Муслима Хучиева. Ушедшего председателя правительства Кадыров наградил званием «Герой Чеченской Республики» за вклад в развитие региона.
«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя правительства. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте», — заявил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что полностью уверен в том, что депутаты поддержат кандидатуру Даудова. Занимающий пост исполняющего обязанности правительства республики Иса Тумхаджиев вернется на должность первого вице-премьера республики — министра автомобильных дорог.
Магомед Даудов покинул пост спикера парламента Чечни досрочно, о чем объявил в середине прошлой недели, 15 мая. Он подчеркнул, что принял такое решение после встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. Новым председателем парламента депутаты избрали Шаида Жамалдаева.