Председатель парламента Чечни досрочно покинул должность | 360°

Власть 15 мая 2024, 14:58 Председатель парламента Чечни досрочно покинул должность Спикер парламента Чечни Даудов решил досрочно сложить полномочия РИА «Новости»

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Председатель парламента Чечни объявил, что досрочно покидает свой пост, который занимал с 2015 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение о сложении полномочий Дауров принял после встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.

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«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — указал спикер парламента.

Он выразил благодарность коллегам за проделанную работу. Дауров не стал уточнять, где будет работать в будущем и отметил, что для него главное оставаться «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

Ранее сын главы Чечни Адам Кадыров получил новое назначение. Его сделали куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.