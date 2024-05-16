В Чечне избрали нового председателя парламента республики | 360°

Власть 16 мая 2024, 03:39 В Чечне избрали нового председателя парламента республики Главой чеченского парламента избрали Шаида Жамалдаева РИА «Новости»

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Новым председателем парламента Чечни избрали Шаида Жамалдаева. В этой должности он сменил ушедшего в отставку Магомеда Даудова, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Жамалдаев опытный управленец, который легко справится с возложенными на него обязанностями.

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Жамалдаев был избран на эту должность единогласно в ходе тайного голосования.

Новый глава законодательного органа Чеченской Республики окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Также ему присвоили ученую степень кандидата политических наук.

Ранее стало известно, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов досрочно покинул свой пост, который занимал с 2015 года. Он выразил благодарность коллегам за проделанную работу. Дауров не стал уточнять, где будет работать в будущем и отметил, что для него главное оставаться «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».