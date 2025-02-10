Назван главный кандидат на пост врио губернатора Новгородской области

Ставший исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после перехода Андрея Никитина в Минтранс Александр Дронов стал главным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности главы региона. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости» .

По словам собеседников издания, кандидата хорошо знают в регионе, где до ухода прошлого руководителя он занимал пост первого вице-губернатора.

Александру Дронову 45 лет. Он выпускник Московского автомобильно-дорожного института и участник программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Свою карьеру начал в системе Федерального дорожного агентства, а также работал в правительстве Москвы и других федеральных и региональных управлениях, отвечающих за дороги.

В Новгородской области Дронов работает с 2017 года, когда кресло губернатора занял Андрей Никитин.

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области Андрея Никитина в минувшую пятницу, 7 февраля, в связи с переходом на другую работу. Бывший глава региона занял пост заместителя министра транспорта, освободившийся после ухода Дмитрия Баканова на пост главы Роскосмоса.

В понедельник, 10 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что назначение нового временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области пройдет в ближайшее время.