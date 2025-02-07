Стало известно, кем назначили экс-главу Новгородской области Никитина

Новым заместителем главы Министерства транспорта России стал бывший новгородский губернатор Андрей Никитин. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в официальном Telegram-канале.
Документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Других деталей о назначении Никитина пока не приводилось.
Ранее в пятницу, 7 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Никитина на посту губернатора Новгородской области. Как пояснялось в документе, чиновник сам подал заявление об увольнении.
Новгородскую область Никитин возглавил в 2017 году. Его полномочия истекали в сентябре 2027, так как в 2022 чиновник успешно перебрался на второй срок.
Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове
Штормовой ветер сорвал крышу и повалил десятки деревьев в Новороссийске
«Гордимся, что у нас такие специалисты». Воробьев поздравил ученых Подмосковья с Днем науки
Напавший в автобусе на женщин-контролеров москвич предстанет перед судом
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Около 30 человек пожар заблокировал в танцевальной студии в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте