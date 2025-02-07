Стало известно, кем назначили экс-главу Новгородской области Никитина

Новым заместителем главы Министерства транспорта России стал бывший новгородский губернатор Андрей Никитин. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в официальном Telegram-канале .

Документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Других деталей о назначении Никитина пока не приводилось.

Ранее в пятницу, 7 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Никитина на посту губернатора Новгородской области. Как пояснялось в документе, чиновник сам подал заявление об увольнении.

Новгородскую область Никитин возглавил в 2017 году. Его полномочия истекали в сентябре 2027, так как в 2022 чиновник успешно перебрался на второй срок.