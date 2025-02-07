Путин снял Никитина с поста главы Новгородской области

Российский лидер Владимир Путин освободил Андрея Никитина с должности главы Новгородской области. Соответствующий указ за подписью президента России опубликован на официальном сайте Кремля.

Как сказано в документе, Никитин подал прошение об увольнении по собственному желанию. Путин его прошение удовлетворил.

Никитин, как говорится в указе, принял это решение в связи с переходом на другую работу. Какая именно новая должность будет у чиновника — не уточнили.

Пост губернатора Новгородской области Андрей Никитин занимал с 2017 года. На второй срок чиновник переизбрался всего два года назад. Полномочия Никитина на должности новгородского главы истекали только в сентябре 2027 года.

В сентябре 2024 года с должности главы Самарской области также сняли Дмитрия Азарова. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.