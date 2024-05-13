Стало известно, какие изменения ждут Минобороны после прихода Белоусова | 360°

Армия 13 мая 2024, 02:14 Стало известно, какие изменения ждут Минобороны после прихода Белоусова Командир Матюшин: под управлением Белоусова Минобороны ждут новые реформы РИА «Новости»

Читать 360 в

После назначения на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова произойдут значительные перемены. В ведомстве пройдут реформы в составе вооруженных сил и расширение нескольких систем, заявил в интервью изданию Ura.ru ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

«Будут большие перестановки в системе координат Министерства обороны… <…> Белоусов умеет считать деньги и ресурсы, думаю, что изменится снабжение нашей армии… <…> Мы увидим в составе наших вооруженных сил новый отдельный вид войск — АБПЛА, расширение системы РЭБ и другие реформы», — заявил Матюшин.

Реклама

По словам эксперта, на новой должности Белоусов просчитает расходы, которые несет армия, как экономист. После этого он подготовит новые реформы, которые позволят устранить существующие недочеты и это поможет России быстрее закончить спецоперацию, резюмировал Матюшин.

Ранее стало известно о назначении Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу будет исполнять обязанности секретаря Совета безопасности.