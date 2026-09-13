В Кремле обозначили перспективы трехсторонней встречи по Украине

Песков: рассчитываем на проведение трехсторонней встречи в обозримой перспективе

Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча по конфликту на Украине состоится в обозримой перспективе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привели «Известия» .

«Надеемся, что в обозримой перспективе трехстороння встреча состоится. В этом плане мы сходны с господином Джаредом Кушнером», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков отмечал, что встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита «Большой двадцатки» в США организовать невозможно.

Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал собственный формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, ему, Владимиру Путину и Зеленскому необходимо встретиться втроем за столом переговоров и выработать способ преодоления сложившейся ситуации.