Наказание за мятежи и исключение из списка террористов. Какие законы одобрил Совфед
Совет Федерации одобрил пакет законопроектов на заседании
Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил пакет законопроектов, которые теперь поступят на подпись президенту. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Сенаторы одобрили возможность исключать организации из списка террористических. Таким образом Россия сможет легализовать отношения, например, с правящим политическим режимом в Афганистане, который возглавляют выходцы из движения «Талибан»*.
Ужесточат уголовное наказание за вооруженный мятеж. Если сейчас максимальный срок по этой статье — 20 лет лишения свободы, то в будущем по этой статье смогут приговорить и пожизненно.
Банки обязали по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о финансовых операциях людей и организаций, которые подозревают в финансировании экстремизма или терроризма. Подозрительные счета при этом будут замораживать.
Сенаторы проголосовали и за закон об особых условиях для разработки новых технологий и обеспечения технологического лидерства.
Также Совфед одобрил проекты о спецсчетах для иностранных агентов, об освобождении врачей от уголовного наказания по статье о небезопасных услугах, введение ответственности за повторную продажу детям электронных сигарет и другие законопроекты.
* Запрещенная в России террористическая организация