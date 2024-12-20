Наказание за мятежи и исключение из списка террористов. Какие законы одобрил Совфед

Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил пакет законопроектов, которые теперь поступят на подпись президенту. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Сенаторы одобрили возможность исключать организации из списка террористических. Таким образом Россия сможет легализовать отношения, например, с правящим политическим режимом в Афганистане, который возглавляют выходцы из движения «Талибан»*.

Ужесточат уголовное наказание за вооруженный мятеж. Если сейчас максимальный срок по этой статье — 20 лет лишения свободы, то в будущем по этой статье смогут приговорить и пожизненно.

Банки обязали по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о финансовых операциях людей и организаций, которые подозревают в финансировании экстремизма или терроризма. Подозрительные счета при этом будут замораживать.

Сенаторы проголосовали и за закон об особых условиях для разработки новых технологий и обеспечения технологического лидерства.

Также Совфед одобрил проекты о спецсчетах для иностранных агентов, об освобождении врачей от уголовного наказания по статье о небезопасных услугах, введение ответственности за повторную продажу детям электронных сигарет и другие законопроекты.

* Запрещенная в России террористическая организация