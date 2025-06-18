Награды отца Путина выставят на ПМЭФ-2025
Участником Петербургского международного экономического форума станет Дом семейных традиций «Кристиан», который составил семейное древо президента России Владимира Путина. Компания выставит награды его отца, сообщило РИА «Новости».
Владимир Спиридонович Путин получил 11 медалей и Орден Отечественной войны. На стенде «Кристиана» на ПМЭФ-2025 выставят сами награды, приказ об их присуждении и наградной лист.
Компания в четвертый раз примет участие в форуме, в прошлом году она презентовала родословную Путина, сообщил RT. Кроме наград отца президента России она покажет ранее не выставлявшиеся архивные документы XVIII–XIX веков, личные вещи, письма и фотографии военных лет, а также проведет мастер-класс по нанесению пером и чернилами копии старинной метрической записи.
Семья Путина после войны жила в ленинградской коммуналке. Отец служил в охране вагоностроительного завода, затем мастером на заводе, мать был разнорабочей. Путин-старший приобщал сына к посадке и прополке картофеля.