Награды отца Путина выставят на ПМЭФ-2025

Владимир Спиридонович Путин получил 11 медалей и Орден Отечественной войны. На стенде «Кристиана» на ПМЭФ-2025 выставят сами награды, приказ об их присуждении и наградной лист.

Компания в четвертый раз примет участие в форуме, в прошлом году она презентовала родословную Путина, сообщил RT. Кроме наград отца президента России она покажет ранее не выставлявшиеся архивные документы XVIII–XIX веков, личные вещи, письма и фотографии военных лет, а также проведет мастер-класс по нанесению пером и чернилами копии старинной метрической записи.

Семья Путина после войны жила в ленинградской коммуналке. Отец служил в охране вагоностроительного завода, затем мастером на заводе, мать был разнорабочей. Путин-старший приобщал сына к посадке и прополке картофеля.