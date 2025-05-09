Появились детали награждения отца Путина медалью «За боевые заслуги»
Отца Путина наградил автор прорыва блокады Ленинграда маршал Говоров
Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» подписал один из авторов прорыва блокады маршал СССР Леонид Говоров. Об этом сообщило РИА «Новости».
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий, проявленные мужество и доблесть награждаю: медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Владимира Спиридоновича Путина», — привело агентство выдержку из документа.
Отец Путина получил награду за участие в боях на Невском пятачке в ходе Великой Отечественной войны.
Герой Советского Союза маршал Леонид Говоров возглавлял прорыв блокады Ленинграда, а также участвовал в разгроме германских войск в Прибалтике во главе Ленинградского фронта.
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