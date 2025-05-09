Появились детали награждения отца Путина медалью «За боевые заслуги»

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» подписал один из авторов прорыва блокады маршал СССР Леонид Говоров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий, проявленные мужество и доблесть награждаю: медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Владимира Спиридоновича Путина», — привело агентство выдержку из документа.

Отец Путина получил награду за участие в боях на Невском пятачке в ходе Великой Отечественной войны.

Герой Советского Союза маршал Леонид Говоров возглавлял прорыв блокады Ленинграда, а также участвовал в разгроме германских войск в Прибалтике во главе Ленинградского фронта.

На параде Победы на Красной площади Путин пообщался с ветеранами ВОВ. Старейшему из них исполнилось 102 года.