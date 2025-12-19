Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи

Президент России Владимир Путин накануне готовился к прямой линии до глубокой ночи. Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, насчет прошлой ночи я не знаю. Мы расстались в районе часа ночи… Но то, что позапрошлую ночь он работал до утра фактически, знаю точно», — сказал он.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в пятницу в Гостином Дворе, начало в 12:00. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15:00 и продлится вплоть до окончания прямой линии. Сколько она продлится — неизвестно.

В 2025 году расшифровкой обращений граждан занимается нейросеть GigaChat от Сбербанка.

Ранее стало известно, что количество обращений на прямую линию с Путиным уже превысило 2,5 миллиона. Гости мероприятия уже занимают места в зале Гостиного Двора.