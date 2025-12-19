Песков рассказал о привычке Путина контролировать прямую линию

Президент России Владимир Путин держит на личном контроле весь процесс прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, и вмешивается в работу модераторов, выбирая людей, которые зададут ему вопросы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства всегда действует так, как считает нужным,

«Путин бразды правления не выпускает ни на секунду. Я имею возможность рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией. Что касается сегмента, который связан с прямой линией, то это наши два модератора ведут. Но когда президент считает нужным, то он, естественно, вмешивается», — заявил Песков.

Подготовка президента России Владимира Путина к предстоящему выступлению в прямом эфире продолжалась до глубокой ночи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ушел из кабинета главы государства после полуночи, а он еще остался работать.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» проходит в пятницу, 19 декабря, в московском Гостином Дворе. Общее число присланных лидеру страны вопросов и обращений составило почти три миллиона.