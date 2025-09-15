На выборах в заксобрания регионов «Единая Россия» получила 380 мандатов

На выборах в законодательные собрания регионов партия «Единая Россия», по предварительным данным, завоевала 380 депутатских мандатов. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Владимир Якушев в беседе с ТАСС .

«464 мандата замещались, 380 на сегодняшний день „Единая Россия“ получает по предварительным данным. Мы говорим о предварительных данных», — заявил он.

Ранее на сайте Центризбиркома появились имена победителей на губернаторских выборах в нескольких регионах. Подсчет голосов почти завершили. Второй тур нигде не понадобился, нынешние главы сохранили посты. Почти половина набрала более 80% голосов.

Единый день голосования закончился вчера. Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выборы прошли почти в боевых условиях, а благодаря работе ДЭГ их легитимность значительно выросла.