«В боевых условиях». Медведев оценил проведение выборов в России

В России завершился Единый день голосования. Выборы прошли практически в боевых условиях, но благодаря дистанционному электронному голосованию их легитимность выросла в разы, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что ДЭГ набирает популярность в России. Людям удобнее использовать такой формат при голосовании. Кроме того, ДЭГ повышает легитимность и представительность полученных результатов.

Медведев также отметил, что кандидаты от партии «ЕР» проявили себя достойно на выборах в ЕДГ. При этом напомнил однопартийцам, что именно выполнение предвыборных обязательств станет залогом будущих побед «Единой России».

По его словам, именно на основе постоянных отчетов о том, что было сделано и построят будущую кампанию «единороссы». По этой причине им необходимо настроиться на большую работу в будущем.

«Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», — заявил он.

Медведев при этом подчеркнул, что предварительные итоги голосования подтвердили доверие российскому лидеру Владимиру Путину и курсу «ЕР».

Ранее в МВД России сообщили о пресечении попыток оппозиции сорвать выборы в России.