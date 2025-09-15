Победители на губернаторских выборах определились в нескольких регионах

Подсчет голосов почти завершили на губернаторских выборах во всех регионах России. Предварительные итоги голосования можно увидеть на сайте Центризбиркома.

Второй тур нигде не потребовался, действующие главы регионов сохранили свои посты. Почти половина из них набрала свыше 80% голосов. После подсчета 100% протоколов в Камчатском крае Владимир Солодов набрал 62,97%, Мария Костюк в Еврейкой автономной области — 83,02%, Александр Хинштейн в Курской — 86,9%.

Жители Свердловской области отдали 61,30% голосов за Дениса Паслера, в Пермском крае Дмитрий Махонин набрал 70,94%, Евгений Солнцев в Оренбургской области — 83,85%, Игорь Кобзев в Иркутской области — 60,81%.

За Олега Николаева в Чувашии проголосовали 67,07%, за Александра Богомаза в Брянской области — 78,78%. В Ростовской области лидирует Юрий Слюсарь с 81,22%, в Ленинградской — Александр Дрозденко с 84,21%, в Севастополе — Михаил Развожаев с 81,72%, в Краснодарском крае — Вениамин Кондратьев с 83,53%, в Калужской области — Владислав Шапша с 72,22%, в Тамбовской — Евгений Первышов с 73,84%, в Костромской — Сергей Ситников с 67,63%.

В Коми за Ростислава Гольдштейна отдали 70,04% голосов, в Новгородской области за Александра Дронова — 62,19%, в Татарстане за Рустама Минниханова — 88,20%.

Единый день голосования завершился в России накануне. Выборы прошли практически в боевых условиях, но благодаря ДЭГ их легитимность возросла в разы, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.