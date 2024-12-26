На служебный Mercedes губернатора Новосибирской области прилетело 133 штрафа

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил более сотни штрафов на служебный автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

По данным источника, Mercedes-Benz S-класс губернатора много раз попадал под камеры фиксации нарушений ПДД. За этот год служебный автомобиль получил 133 штрафа общей суммой более 150 тысяч рублей.

Большая часть нарушений связана с превышением скорости езды. Водитель Травникова регулярно разгонялся на 40-60 километров в час больше допустимых ограничений. Одно из наиболее серьезных нарушений зафиксировали, когда служебный автомобиль главы ехал со скоростью 174 километра в час при норме в 90 километров в час.

Сам Травников пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что с января этого года используют в служебных поездках Lada Aura.

Telegram-канал Shot сообщал о претензиях депутатов к этой машине. В разговоре с 360.ru депутат Виталий Милонов опроверг эту новость и сказал, что «мерседесозависимость» успешно лечится.