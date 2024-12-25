Силуанов заявил, что сотрудники Минфина ездят на Lada Aura

Сотрудники Минфина России с января используют в служебных поездках Lada Aura. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава министерства Антон Силуанов.

Чиновник назвал отечественный бизнес-седан хорошим, комфортным и удобным автомобилем.

Он рассказал, что Lada Aura появились в Минфине после его презентации на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Тогда глава ведомства впервые осмотрел новинку от «АвтоВАЗ» и принял решение пересесть на нее с иностранных служебных машин.

«Мы первыми из всех ведомств закупили пять автомобилей. Пять автомобилей уже используются в текущем году, с января наши коллеги используют автомобиль в поездках», — сказал Силуанов.

Также глава Минфина выразил желание в том, чтобы соотношение цены и качества на российский автомобиль соответствовало «мировым стандартам и нашим конкурентам».

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о претензиях депутатов к Lada Aura. В машине слишком длинная дверь, всего один usb-порт, нет климат-контроля и задних воздуховодов, а кондиционер только у водителя.

В разговоре с 360.ru депутат Виталий Милонов опроверг новость о массовом отказе коллег садиться в Lada Aura и заявил, что не все чиновники пересели на российские машины, но «мерседесозависимость» успешно лечится.