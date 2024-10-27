«Это излечимо». Милонов раскритиковал коллег с «мерседесозависимостью»
Милонов: депутаты Госдумы не отказывались пересесть на Lada Aura
Не все депутаты пересели на российские машины, но «мерседесозависимость» успешно лечится. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов опроверг 360.ru новость о массовом отказе коллег садиться в Lada Aura.
«Такого быть просто не может! Могу сказать, что, наверное, диспетчер не даст соврать, у нас нет Aura, я даже в глаза не видел. У нас простые Vesta. Диспетчер знает, что когда я вызываю машину, всегда прошу дать мне Lada Vesta. Гораздо лучше», — сказал он.
Собеседника 360.ru возмутила новость о том, что депутаты якобы отказались ездить на Lada Aura из-за проблем с кондиционированием. Милонов заявил, что комфорт не так важен. Он признался, что если бы пришлось, стал бы ездить даже на ГАЗ-3110 «Волга» и ГАЗ-31029 «Волга».
Какой комфорт, что за ерунда? <…> Вообще какие проблемы? Я ни одного не знаю, кто бы так жаловался.
Виталий Милонов
Милонов сказал, что в Госдуме остались депутаты — любители иномарок. Однако руководство, по его словам, передвигается на больших отечественных автомобилях. Парламентарий предложил запретить коллегам даже просто сидеть в дорогих машинах, вроде Maybach.
«Есть, конечно, депутаты с недостатками, есть такие пока еще. Знаете, я замечаю, кто-то любит на каком-нибудь Mercedes приехать. Но, как говорится, это излечимо. Надеюсь, что их „мерседесозависимость“ тоже скоро закончится. Руководство ездит на больших наших отечественных», — сказал он.
О претензиях депутатов к Lada Aura сообщил Telegram-канал Shot. В машине слишком длинная дверь, всего один usb-порт, нет климат-контроля и задних воздуховодов, а кондиционер только у водителя.