«Это излечимо». Милонов раскритиковал коллег с «мерседесозависимостью»

Не все депутаты пересели на российские машины, но «мерседесозависимость» успешно лечится. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов опроверг 360.ru новость о массовом отказе коллег садиться в Lada Aura.

«Такого быть просто не может! Могу сказать, что, наверное, диспетчер не даст соврать, у нас нет Aura, я даже в глаза не видел. У нас простые Vesta. Диспетчер знает, что когда я вызываю машину, всегда прошу дать мне Lada Vesta. Гораздо лучше», — сказал он.

Собеседника 360.ru возмутила новость о том, что депутаты якобы отказались ездить на Lada Aura из-за проблем с кондиционированием. Милонов заявил, что комфорт не так важен. Он признался, что если бы пришлось, стал бы ездить даже на ГАЗ-3110 «Волга» и ГАЗ-31029 «Волга».