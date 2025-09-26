В Кремле заявили об ожидании на неделе ответа США на предложение по ДСНВ

Песков: Россия ждет на неделе реакции США на предложение по ДСНВ

В России ожидают, что президент США Дональд Трамп на предстоящей неделе даст реакцию на инициативу по продлению сроков соблюдения параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Эти дни у американского лидера были очень занятые, это и гости, которые приехали по случаю Генассамблеи ООН, <…> идут переговоры, внутренние дела», — отметил он.

Песков напомнил о заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, что Трамп ознакомился с инициативой российского президента Владимира Путина и лично выскажется на эту тему.

Ранее Путин заявил о готовности после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет реализуемой при условии аналогичных действий со стороны США.