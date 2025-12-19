При взятии Северска задействовали 24 группы бойцов — 84 человека. Об этом на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старший лейтенант Наран Очир-Горяев.

«В штурмовой группе у меня 157 человек. При взятии Северска были задействованы 24 группы — 84 человека», — отметил командир роты.

После взятия Северска у российской армии появилась возможность двигаться к Славянску.

При обсуждении ситуации на Украине президент отметил, что в ближайшее время российские войска освободят Красный Лиман в ДНР. Под контроль ВС РФ перешло уже более половины зданий в городе. Также российская армия эффективно действует на Южно-Лиманском направлении.

Путин также отметил, что Вооруженные силы России полностью окружили Димитров — важный плацдарм в зоне СВО.