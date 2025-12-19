Путин анонсировал возвращение Красного Лимана в ближайшее время

Город Красный Лиман в ДНР будет освобожден в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на «Итогах года».

Он рассказал, что под контроль российских войск перешло уже более половины зданий в городе. Кроме того, подразделения активно и эффективно действуют на Южно-Лиманском направлении, а после взятия Северска появляется возможность двигаться к Славянску.

«Уверен, что еще до конца года мы с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил», — подытожил глава государства.

Красный Лиман уже находился под контролем российских войск с мая по осень 2022 года. Накануне об уличных боях в городе сообщал на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов.