На площадке ВЭФ начал работу стенд Генпрокуратуры России

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке открылся стенд Генеральной прокуратуры России. Как отметили в надзорном ведомстве, одним из ключевых направлений деятельности остается защита прав добросовестных предпринимателей и инвесторов.

По данным Генпрокуратуры, в этом году отклонено свыше 60% внеплановых мероприятий, а количество мер прокурорского реагирования в интересах предпринимателей приблизилось к 100 тысячам.

Участники форума смогут ознакомиться с инициативами, направленными на снижение административных барьеров и повышение прозрачности контроля, а также лично обратиться к прокурорам за консультацией или оставить жалобу.

Генпрокурор Игорь Краснов, который посещает ВЭФ уже в пятый раз, выступит 5 сентября на сессии «Свобода предпринимательства в России». В обсуждении примут участие представители профильных министерств и бизнес-сообщества.

ВЭФ-2025 пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой станет развитие Дальнего Востока. Ожидается выступления депутатов Госдумы, ректоров и преподавателей университетов, руководителей крупных банков, а также иностранных гостей.