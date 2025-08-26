Стала известна полная деловая программа ВЭФ-2025

Стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Список сессий и их участников опубликовали на сайте мероприятия.

Главной темой форума станет «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Среди спикеров — вице-премьер Александр Новак, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр экономического развития Максим Решетников, депутаты Госдумы, ректоры и преподаватели университетов, руководители крупных банков, а также иностранные гости.

В прошлом году вице-премьер Юрий Трутнев доложил президенту Владимиру Путину, что на форуме достигли рекордной суммы контрактов — более 5,5 триллиона рублей.