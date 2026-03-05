На юге Москвы оцепили парковку из-за подозрительного предмета

Парковку у жилого дома в районе Зябликово на юге Москвы оцепили после обнаружения предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил источник 360.ru.

Фото: 360.ru

Подозрительную находку заметили на улице улица Мусы Джалиля. Коробка лежала под припаркованным автомобилем. Когда машина уехала, она осталась, после чего вызвали оперативные службы.

Парковку оцепили, на место прибыли правоохранители и саперы. Позднее источник 360.ru уточнил, что опасных предметов на месте не обнаружили.

В конце января в Сестрорецке саперы проверили перемотанную коробку, оставленную в автобусе на остановке. Из-за находки вокруг общественного транспорта выставили оцепление, движение по улице временно перекрыли.

