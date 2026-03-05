На юге Москвы оцепили парковку из-за подозрительного предмета

Парковку у жилого дома в районе Зябликово на юге Москвы оцепили после обнаружения предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозрительную находку заметили на улице улица Мусы Джалиля. Коробка лежала под припаркованным автомобилем. Когда машина уехала, она осталась, после чего вызвали оперативные службы.

Парковку оцепили, на место прибыли правоохранители и саперы. Позднее источник 360.ru уточнил, что опасных предметов на месте не обнаружили.

В конце января в Сестрорецке саперы проверили перемотанную коробку, оставленную в автобусе на остановке. Из-за находки вокруг общественного транспорта выставили оцепление, движение по улице временно перекрыли.