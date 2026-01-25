Что внутри? В Сестрорецке в автобусе оставили перемотанную скотчем коробку

В Сестрорецке саперы проверили перемотанную коробку, оставленную в автобусе на остановке «Городская больница № 40». Из-за находки вокруг общественного транспорта выставили оцепление, движение по улице временно перекрыли, сообщил очевидец 360.ru.

На присланных фото видно полицейскую машину, сигнальную ленту поперек проезжей части и автобус, остановленный у обочины, рядом дежурят сотрудники полиции.

По словам очевидца, позже ограничения сняли: коробку увезли, автобус осмотрели. Сотрудники полиции направили за официальными комментариями в пресс-службу.

По информации издания «Фонтанка», на территории самой больницы все в порядке.

Ранее подозрительный предмет с проводами заметили в Москве на улице Алессандро Вольта. Находка лежала в газовом переходнике рядом с подстанцией «Медведковская», ее обнаружили при утреннем обходе.