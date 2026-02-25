На Алтае с марта запретят продавать алкоголь по воскресеньям и праздникам

В Республике Алтай с 1 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя. Спиртное нельзя будет покупать по воскресеньям и в праздники. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«Что меняется? Запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрещена торговля алкоголем по воскресеньям, в праздничные и социально значимые дни», — сказал он.

По его словам, в список входят 14 таких дат, среди них Новый год, Рождество, День Победы, Праздник Весны и Труда, День России, День знаний, День защиты детей и другие.

Также корректируется время продажи алкоголя в рознице. С понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11:00 до 19:00, по пятницам — с 11:00 до 16:00, а по субботам — с 11:00 до 14:00. Ограничения не затронут предприятия общественного питания и бары.

Ранее стало известно, что в Вологодской области с 1 марта тоже начнут действовать новые ограничения на продажу алкоголя. По словам губернатора Георгия Филимонова, торговлю спиртным запретят в подвальных помещениях и цокольных этажах.