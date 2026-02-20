Новые ограничения на продажу алкоголя введут с 1 марта в Вологодской области

В Вологодской области с 1 марта 2026 года начнут действовать новые ограничения на розничную продажу алкоголя. Губернатор Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале , что изменения вводят для борьбы с «наливайками».

Торговлю спиртным запретят в точках, расположенных в подвалах и цокольных этажах, а также в помещениях многоквартирных домов, если вход со стороны подъезда. Алкоголь также нельзя размещать в прикассовой зоне ближе трех метров к кассе.

По будням продавать алкоголь запретят в заведениях общепита (кроме ресторанов), расположенных в жилых домах и рядом с ними. По выходным продажу разрешили с 12:00 до 23:00 при соблюдении условий: лицензия, не менее 40 посадочных мест, соответствие ГОСТам, обслуживание официантами или барменами и форменная одежда персонала.

Кроме того, власти вводят дополнительный день полного запрета продажи алкоголя — 1 марта. Ранее в регионе закрыли 610 алкомаркетов. Власти заявляют, что новые меры защищают жителей и создают равные условия для добросовестного бизнеса.

В октябре «Ведомости» со ссылкой на Федеральную службу госстатистики сообщили, что рост потребления алкоголя на душу населения в регионе после введения сухого закона только вырос. Если в январе этот показатель составлял 7,7 литра, то сейчас увеличился уже до 9,65. Филимонов рекомендовал не поддаваться информации в СМИ о росте потребления алкоголя, а интерпретацию статистики назвал заведомо ложной.